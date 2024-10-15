Elazığ'da deprem... Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: 'Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Söz konusu depremin ardından Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Prof. Dr. Ercan ilgili paylaşımında, "Bu küçük deprem 2023 depreminin olağan bir artçısıdır. Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım" ifadelerini kullandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
'DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLURSA ŞAŞIRIRIM'
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir paylaşımda bulundu.