İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 30 ilçe tek tek açıklandı işte etkilenecek mahalleler
16 Ekim çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu. Saatlerce sürecek elektrik kesintileri 30 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 16 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintileri...
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA