20 ilçe karanlığa bürünecek hemen kontrol edin! BEDAŞ duyurdu İstanbul elektrik kesintisi
BEDAŞ, İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı. Salı günü 20 ilçede elektrik kesintisi olacak. Hangi ilçelerde bugün elektrik kesintisi olacağı tüm detaylarıyla tek tek açıklandı. 20 ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle meydana gelecek elektrik kesintileri belli oldu. Peki, hangi ilçelerde elektrik ne zaman gelecek? İşte, 22 Ekim salı günü elektrik kesintileri...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 22 Ekim Salı günü elektrik kesintileri...
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