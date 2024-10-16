İstanbullular dikkat: 22 ilçe için uyarı yapıldı! Hemen listeyi kontrol edin, önleminizi alın!
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu. 17 Ekim Perşembe günü saatlerce sürecek elektrik kesintileri 22 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Maltepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 17 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileri...
Arnavutköy Elektrik Kesintisi Sorgulama
Arnavutköy Elektrik Kesintisi Sorgulama
Avcılar Elektrik Kesintisi Sorgulama