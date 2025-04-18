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  4. 'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

Bu hafta ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde meydana gelen deprem, "Büyük Deprem" endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, sarsıntının beklenmedik bir fay hattından kaynaklanabileceğine dikkat çekerken, San Andreas fayı'nın küçük kardeşi Elsinore fayı üzerinde olası 7.8 büyüklüğünde bir depremin etkilerinin son derece yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir - Sayfa 1

Bu hafta Güney Kaliforniya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, uzun süredir sessiz kalan Elsinore fayıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir - Sayfa 2

Uzmanlar, tüm gözler San Andreas fayına çevrilmişken, "Büyük Deprem"in asıl Elsinore fayından gelebileceği uyarısında bulundu.

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'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir - Sayfa 3

CİDDİ TEHLİKELERDEN BİRİ 

Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside bölgelerinden geçip Los Angeles’a kadar uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre bu fay hattı, bölgedeki en ciddi tehlikelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir - Sayfa 4

BÜYÜK SARSINTI YAŞATMA EĞİLİMİNDE

Sismolog Dr. Lucy Jones, Elsinore’un 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. 1910’dan bu yana 6.0’ın üzerinde bir deprem üretmemiş olan bu fay, her 100-200 yılda bir büyük sarsıntı yaşatma eğiliminde.

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