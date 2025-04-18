'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir
Bu hafta ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde meydana gelen deprem, "Büyük Deprem" endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, sarsıntının beklenmedik bir fay hattından kaynaklanabileceğine dikkat çekerken, San Andreas fayı'nın küçük kardeşi Elsinore fayı üzerinde olası 7.8 büyüklüğünde bir depremin etkilerinin son derece yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.
Bu hafta Güney Kaliforniya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, uzun süredir sessiz kalan Elsinore fayıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.
Uzmanlar, tüm gözler San Andreas fayına çevrilmişken, "Büyük Deprem"in asıl Elsinore fayından gelebileceği uyarısında bulundu.
CİDDİ TEHLİKELERDEN BİRİ
Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside bölgelerinden geçip Los Angeles’a kadar uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre bu fay hattı, bölgedeki en ciddi tehlikelerden biri olarak değerlendiriliyor.