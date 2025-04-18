'Elsinore fayı' ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı! 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

CİDDİ TEHLİKELERDEN BİRİ

Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside bölgelerinden geçip Los Angeles’a kadar uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre bu fay hattı, bölgedeki en ciddi tehlikelerden biri olarak değerlendiriliyor.