Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi?
Emekli olamayanlar, emeklilik yaşı geçenler geçmişte SGK'ya yatırdıkları primleri geri alabilir mi? Gazeteci Noyan Doğan, 8 soruda SGK prim iadelerine ilişkin merak edilenlere yanıt verdi.
Okuyuculardan sıklıkla aldığım sorular arasında, geçmişte SGK’ya yatırılan primlerin iade alınıp alınamayacağı geliyor. Emekli olamayan, emeklilik yaşı geçen, geçmişte kısa bir dönem sigortalı olup da bir daha çalışmayan, işyerini kapatanlar; primlerini almanın şartlarını merak ediyor. Sosyal güvenlik sistemi bu kişilere toplu prim iadesi alma hakkı tanıyor, ancak bunun da şartları var. İşte, o şartlar...
1- SGK’dan kimler prim iadesi alabilir?
Emeklilik yaşını dolduran, hatta geçen çalışanlar, eğer emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorlarsa; ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak alabilir. Buna da yaşlılık toptan ödemesi denir. Örneğin, 4/A statüsünde kadın çalışan, 7000 prim gün sayısını doldurup, 58 yaşında emekli olabiliyor. Aynı zamanda 15 yıl çalışıp, 3600 prim gün sayısı olup 58 yaşında da yaş nedeniyle emekli olabiliyor. Ancak bu çalışanın yaşı 58 olmasına rağmen ödediği primler toplamı 3000 gün ise ve çalışma yılı da 10 yıl ise emekli olup, maaş almaya hak kazanamadığından SGK’ya müracaat edip o güne kadar ödediği primleri iade alabilir. İşyerini kapatan Bağ-Kurlular da prim iadesi için başvurabilir.
2- SGK’ya fazla prim ödeyenler iade alabilir mi?
Bu kişiler de ödedikleri fazla primleri iade alabilir. Şöyle ki; çalışan adına SGK’ya, sigorta primine esas kazanç üst sınırını aşan ödeme yapılmışsa, aşan kısım iade alınabilir. Bu durum, özellikle yüksek ücretli çalışanlar için geçerli. Yüksek ücret alanların primleri de tavandan yatar ve tavanı aşan kısım için iade istenebilir. Aynı şekilde birden fazla işyerinde çalışan kişilerin ödedikleri primler de tavanı aşarsa, fazla ödenen tutar SGK’dan geri alınabilir.
3- İstediğim zaman primleri iade alabilir miyim?
Hayır; prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurmak gerekiyor. Bu da kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş. Kadın çalışanlar 58 yaşını, erkek çalışanlar ise 60 yaşını doldurduklarında SGK’dan prim iadesi için başvurabilirler. Yani, 40 yaşında ya da 50 yaşında prim iadesi alamazsınız.