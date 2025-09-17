Emekli olmak için en iyi ülkeler listelendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Bu yıl Global Citizen Solutions (GCS) tarafından yayımlanan 2025 Küresel Emeklilik Raporu, 44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını mercek altına aldı.

Rapor; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı alt endekste 20 kriteri inceledi. Her ülke 100 üzerinden puanlandırıldı.

ABD listeye giremezken, ilk 10'daki ülkelerin büyük kısmının Amerika kıtası ve Avrupa'da yer aldığı görüldü.