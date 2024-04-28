Emekliler için yeni zam formülü önerildi!
Temmuz zammı ile emekli maaşları bir kez daha artacak. 16 milyon kişi 6 aylık enflasyon oranında emekli zammı alacak. En düşük emekli maaşı ve emekli kök maaş düzenlemesi ile milyonların geliri yükselecek. Merkez Bankası’ndan zam oranı için ipucu gelirken SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise emekliye zam formülünü açıkladı.
Emekli zammı Ocak 2024’te yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı memur emekli maaşına eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşı da 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz zammı ile emekli maaşları bir kez daha artacak. Peki en düşük emekli aylığı ne olacak? İşte yeni zam formülü ve olası rakamlar…
Temmuz ayı ile emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında artacak. Bunun yanında belirli şartları sağlayan emeklilere sosyal destekler verilecek. Emekli zammı için formüller konuşulmaya devam ederken 3 aylık enflasyon oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını paylaştı.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,05 olarak kesinleşti. TÜİK, nihai rakam için 3 veri daha açıklayacak. Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artması bekleniyor.
Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Yüzde 25,46’lık zam sonrası bu rakamın 12.769 liraya yükselmesi bekleniyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. Olası zam oranı ile Temmuz’da 10.148 liraya çıkabileceği hesaplandı.