Emekliler için yeni zam formülü önerildi!

Emekli zammı Ocak 2024’te yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı memur emekli maaşına eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşı da 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz zammı ile emekli maaşları bir kez daha artacak. Peki en düşük emekli aylığı ne olacak? İşte yeni zam formülü ve olası rakamlar…