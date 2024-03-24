Emeklilerin kamu bankaları için promosyon başvuruları başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emekli promosyonlarını artıracağını açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların 25 Mart'ta başlayacağını duyurmuştu. Bugün itibariyle maaşlarını kamu bankalarından alan ya da maaşını kamu bankalarına taşıyan emekliler promosyon artışlarından yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
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Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.
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Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu geri alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.
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