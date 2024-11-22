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Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor

Türkiye’de emekli olan vatandaşların tercih ettiği çok sayıda şehir var. Resmi verilere göre büyükşehirler popüler olsa da vatandaşlar ekonomik olarak geçinebileceği illere gitmek istiyor.

Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor - Sayfa 1

Sayıları on milyonları aşan emekli vatandaşlar geçim sıkıntısından dolayı şikayet ediyor. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi milyonların ikamet ettiği büyükşehirlerde yaşayan emekliler farklı illere gitmenin hayalini kuruyor.

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Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor - Sayfa 2

Özellikle çalıştığı dönemde kendisine gayrimenkul satın alabilmiş olan emekliler mülklerinin bulunduğu illere göç ediyor. Fakat daha zor durumda olanlar da ekonomik olarak maaşıyla geçinebileceği illeri tercih ediyor.

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Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor - Sayfa 3

EMEKLİLER BU İLLERDE YAŞIYOR

ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre ise Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) 16 milyon emeklinin genellikle nerede ikamet ettiğini ve hangi illeri tercih ettiğini sıraladı. İşte o liste ve rakamlar:

 

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Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor - Sayfa 4

Yapılan araştırmaya göre Türkiye genelinde toplamda 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

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