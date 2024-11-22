Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor

EMEKLİLER BU İLLERDE YAŞIYOR

ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre ise Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) 16 milyon emeklinin genellikle nerede ikamet ettiğini ve hangi illeri tercih ettiğini sıraladı. İşte o liste ve rakamlar: