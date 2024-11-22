Emeklilerin tercih ettiği 5 şehir; Bavulu toplayan gidiyor. Asgari ücret bile yetiyor
Türkiye’de emekli olan vatandaşların tercih ettiği çok sayıda şehir var. Resmi verilere göre büyükşehirler popüler olsa da vatandaşlar ekonomik olarak geçinebileceği illere gitmek istiyor.
Sayıları on milyonları aşan emekli vatandaşlar geçim sıkıntısından dolayı şikayet ediyor. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi milyonların ikamet ettiği büyükşehirlerde yaşayan emekliler farklı illere gitmenin hayalini kuruyor.
Özellikle çalıştığı dönemde kendisine gayrimenkul satın alabilmiş olan emekliler mülklerinin bulunduğu illere göç ediyor. Fakat daha zor durumda olanlar da ekonomik olarak maaşıyla geçinebileceği illeri tercih ediyor.
EMEKLİLER BU İLLERDE YAŞIYOR
ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre ise Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) 16 milyon emeklinin genellikle nerede ikamet ettiğini ve hangi illeri tercih ettiğini sıraladı. İşte o liste ve rakamlar: