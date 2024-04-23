Emeklilerle ilgili yapılan yeni çalışmayla neler değişecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından geçtiğimiz günlerde emeklilerle ilgili bir çalışma yapıldığı duyuruldu. Peki emeklilere hangi destekler verilecek? Temmuzda emeklilere ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler neler? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın canlı yayında emeklilerle ilgili yaptığı açıklama büyük merak uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmaları tamamlandığında toplumla paylaşılacak” ifadelerini kullanmıştı. Peki emeklilerle ilgili çalışma ne olabilir? Konuyla ilgili merak edilen 5 soruyu Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, cevapladı. Milliyet'te yer alan habere göre; Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
1- Emeklilerle ilgili çalışma ne olacak? Özellikle son dönemde ulaşım ve fatura desteği ile ilgili bazı haberler kamuoyuna yansımıştı, bunlardan hangileri çalışma içerisinde yer alabilir?
“Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ‘emekliler yılı olacak’ şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Daha sonra kamuoyunda bununla ilgili bazı detaylar yer aldı. Hatırlayacak olursak belediye hizmetlerinde indirim, enerji desteği, ulaşım desteği, barınma desteği, finans desteği, tatil desteği, refah payı şeklinde olan ana başlıklarda emeklilere destekler verileceğine dair söylemler yer almıştı.
Bununla ilgili hükümet kanadı bazı açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı trenlerde emeklilere %’10’luk bir indirim yapılacağı duyurulmuştu. Özellikle Aile Bakanlığı’nın halihazırda fatura desteği mevcut. Hane içi kişi başı gelir üzerinden gelir testine tabi tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza doğal gazda aylıkta 188 TL – 438 TL, yıllıkta ise 1500 TL – 3500 TL arası yardımlar mevcut.
Elektrikte ise 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL,
3 kişilik muhtaç hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL,
4 kişilik muhtaç hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL ödemeler yapılmakta.
Emeklilerle ilgili ise, bölgelere göre değişmekle birlikte büyükşehirlerde kira desteği, doğal gaz, elektrik su ve gıda yardımları yapılması beklenmekte.
2- Emekliye destekte gelir detayı olacak mı? Tüm emeklileri kapsayacak bir destek paketi mi olacak, yoksa sadece ihtiyaç sahibi emekliler için mi çalışma yapılacak?
Burada dar gelirli bir emeklinin maaşından başka geliri yoksa destekler verilebilir. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplamda 44 adet destek mevcut. Bunlar devreye alınarak dar gelirli emeklilerin imkanının genişletilmesi planlanıyor. Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) gelir testini uygulamaktadırlar. Hanede yaşayan kişi sayınıza göre geliriniz asgari net ücretin 3’te 1‘inin altında olması gerekmektedir.
Bunun bir hesaplama yöntemi mevcuttur. Hane içinde yaşayan herkesin bankadaki parası, arabası, aylık ödenen maaşı, evi gibi mevcut olan gayrimenkuller üzerinden geliri kıstas alınır. Gider olarak da yeme içme, barınma gibi detaylar oluşturulduktan sonra hanede bulunan gelir gider farkının hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek tespiti yapılmaktadır. Hatta Bakanlık elektronik ortamda gerekli incelemeleri yapmakta, görevli olan sosyal uzman yaşadığınız yeri ve belirtmiş oluğunuz detayları incelemek üzere yerinde tespite gelebilmektedir. Ayrıca yerel yönetimler olan belediyeler vasıtası ile de dar gelirli emeklilerin tespitinin yapılabileceğini belirtmek isterim.
Desteklerin sadece dar gelirli emeklileri kapsamaması, örneğin ulaşım, finans veya tatil desteği gibi olan teşviklerin tüm emeklilerimizi kapsaması gerektiğini düşünmekteyim. Tüm emeklilere yapılacak bir çalışmanın asıl amacına ulaşacağını, ülke içinde bulunan bağlantılı esnaf ve iç turizmi de hareketlendireceğini düşünmekteyim.
3- Temmuz ayında kök aylıklar ve en düşük emekli maaşına iki ayrı düzenleme mi olacak?
Emekli maaşlarına zam yasalarımız gereğince Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında yapılmaktadır. Sosyal güvenlik hukukuna göre emekli maaşınız en düşük maaş rakamının altında kalırsa Hazine bunu en düşük maaşa tamamlamaktadır. Muhtemelen burada açıklanacak olan TÜFE oranı kök aylıklara eklenecektir. Fakat belli bir emekli kesimi maaşlarına bir etki yaratamayacağından ötürü burada bulunan 10 bin TL olan taban aylıklara da müdahale yapılacağını düşünmekteyim.