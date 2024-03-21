Emeklilikte sistem değişiyor: Yaşa göre maaş Hükümetin, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması planlanıyor. Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıklarının da düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...

İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı yeniden tanımlanacak. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. 1 | 8

Emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara hazirandan önce başlanması planlanıyor. Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu. 2 | 8

Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da silbaştan tanımlanabileceği ifade edildi. 3 | 8