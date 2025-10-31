Emeklilikte yeni dönem: Sosyal güvenlikte reform! Az çalışana az, çok çalışana çok maaş
Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı programı, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yolda. Hükûmet, düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik işçilerin de dahil olacağı “mikro sigorta” uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, emeklilik sistemi de yeniden düzenlenerek sigortalılar için daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı programında, sosyal güvenlik sistemine yönelik dikkat çeken adımlar planlandı.
Buna göre, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik işçiler için “mikro sigorta programları” hayata geçirilecek. Bununla birlikte, emekli maaşlarının sigortalılık süresine göre artış göstereceği yeni bir modelin de hazırlıkları sürüyor.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sosyal sigorta sisteminde finansal dengenin göstergesi olan aktif-pasif oranı son üç yılda 2’den 1,61’e geriledi. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oran 1,49’a kadar düştü.