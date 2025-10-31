Emeklilikte yeni dönem: Sosyal güvenlikte reform! Az çalışana az, çok çalışana çok maaş

Buna göre, düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik işçiler için “mikro sigorta programları” hayata geçirilecek. Bununla birlikte, emekli maaşlarının sigortalılık süresine göre artış göstereceği yeni bir modelin de hazırlıkları sürüyor.