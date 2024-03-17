Emeklinin promosyonları düzenlendi: İşte banka banka ödenen miktarlar... Emekli promosyonu kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bankalar emekli promosyonunda güncellemeye gitti. Bankalar emekli promosyonunda güncel kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyururken, en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar belli oldu.

Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, emekli promosyonu hangi banka, ne kadar veriyor?" İşte Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyaları... 1 | 12

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar. Bankalar da maaşını kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere maaş tutarına göre farklılık gösteren promosyon veriyor. Emekli maaşını ING Türkiye ve Türkiye Finans üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek. 2 | 12

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU Maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere; 3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır. 3 | 12