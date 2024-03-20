Emekliye ek zam yapılacak mı? AK Partili isim açıkladı!

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyileştirme yapacağını açıkladı.

TBMM'nin kapalı olması nedeniyle emeklilerle ilgili kararların Meclis'te alınması gerektiğini ifade eden Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin mağduriyetin farkında olduğunu belirten Altınok şunları söyledi:

Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak.