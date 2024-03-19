Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman?
2024 yılına dair ilk emlak ve çevre temizlik vergisine dair ödeme günü geldi çattı. Peki, emlak vergisi ilk taksiti ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren "emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman?" ve "emlak vergisi ödemeleri ne zaman başlıyor?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte mükelleflerin ister peşin ister taksitle ödeyebildiği emlak vergisine dair ilk taksit ödeme tarihleri...
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.
Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.