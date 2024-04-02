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En çok satan otomobil markaları (Mart 2024)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024'ün ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart arası dönemdeki otomotiv pazarına ait verileri paylaştı. Peki 2024 Mart ayında en çok hangi araba markaları satış yaptı? İşte 2024 Mart ayında en çok satış yapan 20 araba markası...

En çok satan otomobil markaları (Mart 2024) - Sayfa 1

20 - TOGG

Mart ayı perakende satış: bin 319 adet

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En çok satan otomobil markaları (Mart 2024) - Sayfa 2

19 - AUDI

Mart ayı perakende satış: bin 370 adet

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En çok satan otomobil markaları (Mart 2024) - Sayfa 3

18 - VOLVO

Mart ayı perakende satış: bin 400 adet

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En çok satan otomobil markaları (Mart 2024) - Sayfa 4

17 - BMW

Mart ayı perakende satış: bin 794 adet

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