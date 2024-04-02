En çok satan otomobil markaları (Mart 2024)
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024'ün ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart arası dönemdeki otomotiv pazarına ait verileri paylaştı. Peki 2024 Mart ayında en çok hangi araba markaları satış yaptı? İşte 2024 Mart ayında en çok satış yapan 20 araba markası...
20 - TOGG
Mart ayı perakende satış: bin 319 adet
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19 - AUDI
Mart ayı perakende satış: bin 370 adet
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18 - VOLVO
Mart ayı perakende satış: bin 400 adet
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17 - BMW
Mart ayı perakende satış: bin 794 adet
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