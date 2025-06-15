En fazla balistik füzesi olan ülkeler açıklandı: İran mı İsrail mi önde? Türkiye bakın kaçıncı!

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar, balistik füze kapasitelerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Son dönemde İsrail, İran’ın nükleer programına yönelik hava saldırıları düzenlerken, İran da balistik füzelerle karşılık verdi. Bu karşılıklı saldırılar, her iki ülkenin de gelişmiş balistik füze teknolojisini etkin şekilde kullandığını gösteriyor. İsrail’in hava savunma sistemleri İran’ın füzelerini engellemeye çalışsa da, atılan füzeler İsrail’in çeşitli bölgelerinde ciddi hasara neden oldu.