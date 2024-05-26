  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Mayıs tarihli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

1 | 5
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.26 13:01:06  37.7905   36.0857        8.1      -.-  1.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.05.26 12:53:58  37.8488   26.7448        9.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.26 12:09:06  35.0077   24.5970        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.26 11:46:15  37.2070   36.7238        5.7      -.-  2.6  -.-   BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.05.26 10:56:50  38.0302   36.4440        5.0      -.-  2.8  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.26 10:51:04  37.8577   26.7957       15.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.26 10:49:14  39.3215   41.0797        2.4      -.-  3.9  3.9   KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2024.05.26 10:32:41  37.9482   27.2000        4.8      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.05.26 10:11:04  35.7657   25.5372       13.3      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.26 08:40:36  36.1405   35.8690       10.9      -.-  2.4  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.05.26 07:35:23  37.0802   27.8025       12.1      -.-  2.2  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.05.26 07:18:12  42.1030   32.8708        5.0      -.-  1.8  -.-   CIDE ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)               İlksel

2024.05.26 07:05:11  38.4617   42.8580        5.0      -.-  2.2  -.-   INKOY-GEVAS (VAN)                                 İlksel

2024.05.26 06:55:42  39.3578   40.3218        5.0      -.-  2.3  -.-   KIGI (BINGOL)                                     İlksel

2024.05.26 06:02:38  36.4285   28.5915       28.7      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.26 05:50:08  35.6780   28.5453       23.4      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.26 05:27:29  40.0593   36.1297        5.0      -.-  1.4  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.05.26 05:17:33  39.6438   34.0258        5.5      -.-  2.1  -.-   SOLAKUSAGI-AKCAKENT (KIRSEHIR)                    İlksel

2024.05.26 05:09:49  40.1188   36.0270        5.0      -.-  1.7  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.05.26 05:08:49  40.0797   36.0958        5.0      -.-  2.0  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.05.26 05:07:11  37.1583   36.6107        5.0      -.-  1.6  -.-   ASAGIARICAKLI-BAHCE (OSMANIYE)                    İlksel

2 | 5
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.26 04:30:15  38.0535   36.4647        4.9      -.-  2.1  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.26 04:08:43  36.2520   27.0637        7.3      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.26 03:49:39  38.4827   38.0747        7.1      -.-  1.2  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.05.26 03:21:54  39.3610   34.0115        4.6      -.-  2.0  -.-   CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR)               İlksel

2024.05.26 03:20:23  37.3630   37.1452       10.2      -.-  1.1  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.26 03:16:11  38.0577   37.5640        7.0      -.-  2.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.05.26 02:31:55  39.2260   28.2950        9.1      -.-  1.6  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2024.05.26 02:30:34  37.5723   31.5047        4.7      -.-  2.3  -.-   YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA)                         İlksel

2024.05.26 02:09:49  38.8620   37.4265        7.6      -.-  1.3  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.05.26 01:52:17  38.5007   39.2257        8.0      -.-  1.8  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.05.26 01:37:42  37.3610   43.4182        5.0      -.-  2.4  -.-   AKKAYA-CUKURCA (HAKKARI)                          İlksel

2024.05.26 01:33:14  38.0615   36.4710        2.1      -.-  2.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.26 01:10:02  36.2863   28.9133       14.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.26 01:00:42  38.0480   36.4602        4.8      -.-  2.4  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.26 00:51:14  37.1800   36.8153       14.3      -.-  1.4  -.-   KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.05.26 00:38:13  37.7525   38.1035       18.5      -.-  1.3  -.-   BUKLUM-(ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.05.26 00:34:30  34.6630   26.9125        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.26 00:19:04  37.0555   36.5593        4.6      -.-  1.4  -.-   KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.05.26 00:18:33  38.6433   36.5880        5.4      -.-  1.3  -.-   KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel

2024.05.26 00:14:45  36.9778   27.3790        4.1      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.05.26 00:12:56  38.1772   38.5597        6.6      -.-  2.4  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.05.26 00:02:26  38.3635   37.3320        7.6      -.-  2.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

3 | 5
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 26 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer  

2024-05-26 11:34:29    40.75778    42.78556    7.0     ML    1.4     Göle (Ardahan)  

2024-05-26 11:10:28    40.65528    42.71139    11.65 ML    1.1     Selim (Kars)       

2024-05-26 11:08:03    37.80556    28.19917    8.54   ML    1.0     Yenipazar (Aydın)       

2024-05-26 10:56:50    38.05583    36.45639    6.82   ML    2.7     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-05-26 10:51:04    37.88472    26.78556    7.01   ML    2.1     Ege Denizi - [23.51 km] Seferihisar (İzmir)       

2024-05-26 10:49:15    39.335        41.06556    5.36   ML    3.7     Karlıova (Bingöl)

2024-05-26 10:32:41    37.95444    27.20861    10.45 ML    2.2     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Selçuk (İzmir)         

2024-05-26 10:19:58    39.31917    29.40333    7.49   ML    1.0     Emet (Kütahya)  

2024-05-26 09:56:00    38.2675      38.21806    7.17   ML    1.6     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-05-26 09:38:09    37.79472    28.19167    6.11   ML    1.1     Yenipazar (Aydın)       

2024-05-26 08:40:37    36.16806    35.92417    7.19   ML    2.6     Samandağ (Hatay)      

2024-05-26 07:35:23    37.07556    27.80778    6.92   ML    2.2     Milas (Muğla)    

2024-05-26 07:18:15    41.8175      32.84167    6.66   ML    1.7     Cide (Kastamonu)       

2024-05-26 07:05:10    38.47806    42.90917    6.99   ML    2.1     Van Gölü - [05.46 km] Gevaş (Van)       

2024-05-26 06:55:42    39.36694    40.34167    7.12   ML    2.2     Kiğı (Bingöl)       

2024-05-26 05:50:08    35.70417    28.51556    26.15 ML    2.7     Akdeniz - [96.34 km] Kaş (Antalya)   

2024-05-26 05:27:28    40.07056    36.08111    6.97   ML    1.4     Artova (Tokat)    

2024-05-26 05:17:32    39.6675      33.99083    11.47 ML    2.1     Akçakent (Kırşehir)     

2024-05-26 05:09:48    40.08 36.06694    17.08 ML    1.7     Artova (Tokat)    

2024-05-26 05:08:49    40.05139    36.07167    7.0     ML    2.0     Sulusaray (Tokat)        

2024-05-26 05:07:18    37.28 36.885        11.77 ML    1.5     Nurdağı (Gaziantep)  

2024-05-26 04:30:14    38.06917    36.44056    6.84   ML    2.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-05-26 04:08:45    36.29694    27.26667    6.16   ML    2.5     Ege Denizi - [46.98 km] Datça (Muğla)   

2024-05-26 03:49:40    38.52472    38.02444    7.03   ML    1.3     Yazıhan (Malatya)      

4 | 5