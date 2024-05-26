En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.26 13:01:06 37.7905 36.0857 8.1 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.26 12:53:58 37.8488 26.7448 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.26 12:09:06 35.0077 24.5970 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.26 11:46:15 37.2070 36.7238 5.7 -.- 2.6 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.26 10:56:50 38.0302 36.4440 5.0 -.- 2.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.26 10:51:04 37.8577 26.7957 15.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.26 10:49:14 39.3215 41.0797 2.4 -.- 3.9 3.9 KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.05.26 10:32:41 37.9482 27.2000 4.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.26 10:11:04 35.7657 25.5372 13.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.26 08:40:36 36.1405 35.8690 10.9 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.26 07:35:23 37.0802 27.8025 12.1 -.- 2.2 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.26 07:18:12 42.1030 32.8708 5.0 -.- 1.8 -.- CIDE ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel
2024.05.26 07:05:11 38.4617 42.8580 5.0 -.- 2.2 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2024.05.26 06:55:42 39.3578 40.3218 5.0 -.- 2.3 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.26 06:02:38 36.4285 28.5915 28.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.26 05:50:08 35.6780 28.5453 23.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.26 05:27:29 40.0593 36.1297 5.0 -.- 1.4 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.26 05:17:33 39.6438 34.0258 5.5 -.- 2.1 -.- SOLAKUSAGI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel
2024.05.26 05:09:49 40.1188 36.0270 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.26 05:08:49 40.0797 36.0958 5.0 -.- 2.0 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.05.26 05:07:11 37.1583 36.6107 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIARICAKLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.05.26 04:30:15 38.0535 36.4647 4.9 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.26 04:08:43 36.2520 27.0637 7.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.26 03:49:39 38.4827 38.0747 7.1 -.- 1.2 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.26 03:21:54 39.3610 34.0115 4.6 -.- 2.0 -.- CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2024.05.26 03:20:23 37.3630 37.1452 10.2 -.- 1.1 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.26 03:16:11 38.0577 37.5640 7.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.26 02:31:55 39.2260 28.2950 9.1 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.26 02:30:34 37.5723 31.5047 4.7 -.- 2.3 -.- YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.26 02:09:49 38.8620 37.4265 7.6 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.26 01:52:17 38.5007 39.2257 8.0 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.05.26 01:37:42 37.3610 43.4182 5.0 -.- 2.4 -.- AKKAYA-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2024.05.26 01:33:14 38.0615 36.4710 2.1 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.26 01:10:02 36.2863 28.9133 14.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.26 01:00:42 38.0480 36.4602 4.8 -.- 2.4 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.26 00:51:14 37.1800 36.8153 14.3 -.- 1.4 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.26 00:38:13 37.7525 38.1035 18.5 -.- 1.3 -.- BUKLUM-(ADIYAMAN) İlksel
2024.05.26 00:34:30 34.6630 26.9125 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.26 00:19:04 37.0555 36.5593 4.6 -.- 1.4 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.26 00:18:33 38.6433 36.5880 5.4 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.05.26 00:14:45 36.9778 27.3790 4.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.26 00:12:56 38.1772 38.5597 6.6 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.05.26 00:02:26 38.3635 37.3320 7.6 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 26 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-26 11:34:29 40.75778 42.78556 7.0 ML 1.4 Göle (Ardahan)
2024-05-26 11:10:28 40.65528 42.71139 11.65 ML 1.1 Selim (Kars)
2024-05-26 11:08:03 37.80556 28.19917 8.54 ML 1.0 Yenipazar (Aydın)
2024-05-26 10:56:50 38.05583 36.45639 6.82 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-26 10:51:04 37.88472 26.78556 7.01 ML 2.1 Ege Denizi - [23.51 km] Seferihisar (İzmir)
2024-05-26 10:49:15 39.335 41.06556 5.36 ML 3.7 Karlıova (Bingöl)
2024-05-26 10:32:41 37.95444 27.20861 10.45 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Selçuk (İzmir)
2024-05-26 10:19:58 39.31917 29.40333 7.49 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2024-05-26 09:56:00 38.2675 38.21806 7.17 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-26 09:38:09 37.79472 28.19167 6.11 ML 1.1 Yenipazar (Aydın)
2024-05-26 08:40:37 36.16806 35.92417 7.19 ML 2.6 Samandağ (Hatay)
2024-05-26 07:35:23 37.07556 27.80778 6.92 ML 2.2 Milas (Muğla)
2024-05-26 07:18:15 41.8175 32.84167 6.66 ML 1.7 Cide (Kastamonu)
2024-05-26 07:05:10 38.47806 42.90917 6.99 ML 2.1 Van Gölü - [05.46 km] Gevaş (Van)
2024-05-26 06:55:42 39.36694 40.34167 7.12 ML 2.2 Kiğı (Bingöl)
2024-05-26 05:50:08 35.70417 28.51556 26.15 ML 2.7 Akdeniz - [96.34 km] Kaş (Antalya)
2024-05-26 05:27:28 40.07056 36.08111 6.97 ML 1.4 Artova (Tokat)
2024-05-26 05:17:32 39.6675 33.99083 11.47 ML 2.1 Akçakent (Kırşehir)
2024-05-26 05:09:48 40.08 36.06694 17.08 ML 1.7 Artova (Tokat)
2024-05-26 05:08:49 40.05139 36.07167 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-05-26 05:07:18 37.28 36.885 11.77 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-05-26 04:30:14 38.06917 36.44056 6.84 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-26 04:08:45 36.29694 27.26667 6.16 ML 2.5 Ege Denizi - [46.98 km] Datça (Muğla)
2024-05-26 03:49:40 38.52472 38.02444 7.03 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)