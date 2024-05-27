En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.27 10:43:12 37.9420 29.7572 10.3 -.- 2.1 -.- CIFTLIK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.27 10:24:05 39.5447 28.9277 18.2 -.- 1.7 -.- GOKCEDAG-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.05.27 09:55:25 38.1452 37.0690 12.5 -.- 1.8 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 09:51:00 38.3205 27.2865 5.3 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.05.27 09:30:31 38.2268 38.6172 20.5 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.27 08:47:32 37.2972 36.8080 5.4 -.- 2.0 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 08:26:22 38.1362 38.7812 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.05.27 07:50:57 37.9525 37.5635 5.6 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 07:43:43 38.9205 43.4073 25.4 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.27 07:14:23 38.5497 28.1763 8.0 -.- 1.8 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.05.27 06:57:30 38.2657 36.4005 8.5 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 06:43:42 38.0363 36.8745 5.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 06:20:18 38.8780 43.4820 7.4 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.05.27 05:45:34 40.3865 28.8617 13.8 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.27 05:26:57 37.9950 31.0338 15.0 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.05.27 05:23:24 40.9090 27.9167 23.7 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.05.27 05:01:45 34.7717 25.1522 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.27 04:53:33 38.3107 37.8440 8.2 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.27 04:48:38 39.8937 39.8045 12.5 -.- 2.0 -.- BASKOY-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.27 04:40:31 38.0342 36.5017 9.8 -.- 1.3 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 04:26:32 35.2530 23.5960 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.27 04:26:14 37.3477 36.9455 5.4 -.- 1.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 04:12:36 38.1440 36.6178 20.8 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 04:09:21 37.3670 42.4490 10.8 -.- 1.9 -.- DEDELER-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.05.27 04:02:28 40.8330 31.0505 8.9 -.- 2.2 -.- UCYOL-(DUZCE) İlksel
2024.05.27 03:21:47 38.2015 30.6812 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.05.27 02:39:12 38.8947 43.4938 11.8 -.- 1.7 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.05.27 02:06:47 37.4820 37.1562 5.3 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.27 01:59:50 38.4062 37.6195 5.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.27 01:18:35 38.7088 28.2990 14.3 -.- 1.5 -.- GOKEYUP-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.05.27 01:09:05 38.0535 42.6128 5.0 -.- 2.1 -.- MEYDAN-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.05.27 01:05:20 38.2113 30.6820 8.5 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.05.27 00:52:52 37.6908 36.0412 5.0 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.27 00:51:18 37.6710 36.0270 5.0 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.27 00:38:18 40.8375 28.3245 20.3 -.- 3.7 3.5 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2024.05.27 00:38:18)
2024.05.27 00:23:58 38.9568 25.6758 4.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.27 00:20:07 40.8778 42.8957 5.0 -.- 2.1 -.- DAGCI-(ARDAHAN) İlksel
AFAD 27 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-27 08:47:32 37.29028 36.81861 8.32 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-27 08:26:22 38.13778 38.6825 7.17 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-05-27 07:50:58 37.99889 37.59167 7.07 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-27 07:43:45 38.94556 43.47194 7.0 ML 1.9 Van Gölü - [07.88 km] Erciş (Van)
2024-05-27 07:14:23 38.54333 28.19111 10.43 ML 1.8 Salihli (Manisa)
2024-05-27 06:57:29 38.27417 36.36722 7.0 ML 1.9 Tufanbeyli (Adana)
2024-05-27 06:43:40 38.08861 36.71806 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-27 06:20:18 38.93111 43.46 7.0 ML 2.1 Van Gölü - [09.37 km] Erciş (Van)
2024-05-27 05:26:58 38.00417 31.03722 7.05 ML 1.7 Gelendost (Isparta)
2024-05-27 05:23:25 40.7975 28.01694 5.75 ML 1.7 Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-05-27 04:53:34 38.24472 37.81694 19.87 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-05-27 04:48:38 39.93694 39.70139 7.03 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2024-05-27 04:12:37 38.12194 36.6475 7.09 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-27 04:09:22 37.37028 42.52278 7.0 ML 1.8 Merkez (Şırnak)
2024-05-27 04:02:29 40.85833 31.04778 7.0 ML 1.9 Çilimli (Düzce)
2024-05-27 03:35:07 37.44583 37.18028 11.79 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)