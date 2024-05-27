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  4. En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Mayıs tarihli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.27 10:43:12 37.9420 29.7572 10.3 -.- 2.1 -.- CIFTLIK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.27 10:24:05 39.5447 28.9277 18.2 -.- 1.7 -.- GOKCEDAG-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.05.27 09:55:25 38.1452 37.0690 12.5 -.- 1.8 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.27 09:51:00  38.3205   27.2865        5.3      -.-  1.7  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

2024.05.27 09:30:31  38.2268   38.6172       20.5      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.27 08:47:32  37.2972   36.8080        5.4      -.-  2.0  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.27 08:26:22  38.1362   38.7812        5.0      -.-  1.9  -.-   GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.27 07:50:57  37.9525   37.5635        5.6      -.-  1.6  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.27 07:43:43  38.9205   43.4073       25.4      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.05.27 07:14:23  38.5497   28.1763        8.0      -.-  1.8  -.-   CAVLU-SALIHLI (MANISA)                            İlksel

2024.05.27 06:57:30  38.2657   36.4005        8.5      -.-  1.8  -.-   DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.27 06:43:42  38.0363   36.8745        5.0      -.-  1.9  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.05.27 06:20:18  38.8780   43.4820        7.4      -.-  2.4  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.05.27 05:45:34  40.3865   28.8617       13.8      -.-  1.3  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.05.27 05:26:57  37.9950   31.0338       15.0      -.-  2.1  -.-   YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)                      İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.05.27 05:23:24  40.9090   27.9167       23.7      -.-  1.6  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2024.05.27 05:01:45  34.7717   25.1522       10.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.05.27 04:53:33  38.3107   37.8440        8.2      -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.05.27 04:48:38  39.8937   39.8045       12.5      -.-  2.0  -.-   BASKOY-CAYIRLI (ERZINCAN)                         İlksel

2024.05.27 04:40:31  38.0342   36.5017        9.8      -.-  1.3  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.27 04:26:32  35.2530   23.5960        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.05.27 04:26:14  37.3477   36.9455        5.4      -.-  1.7  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.05.27 04:12:36  38.1440   36.6178       20.8      -.-  1.2  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.05.27 04:09:21  37.3670   42.4490       10.8      -.-  1.9  -.-   DEDELER-SILOPI (SIRNAK)                           İlksel

2024.05.27 04:02:28  40.8330   31.0505        8.9      -.-  2.2  -.-   UCYOL-(DUZCE)                                     İlksel

2024.05.27 03:21:47  38.2015   30.6812        7.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA)                   İlksel

2024.05.27 02:39:12  38.8947   43.4938       11.8      -.-  1.7  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.05.27 02:06:47  37.4820   37.1562        5.3      -.-  1.5  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.05.27 01:59:50  38.4062   37.6195        5.5      -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.05.27 01:18:35  38.7088   28.2990       14.3      -.-  1.5  -.-   GOKEYUP-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2024.05.27 01:09:05  38.0535   42.6128        5.0      -.-  2.1  -.-   MEYDAN-HIZAN (BITLIS)                             İlksel

2024.05.27 01:05:20  38.2113   30.6820        8.5      -.-  1.6  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel

2024.05.27 00:52:52  37.6908   36.0412        5.0      -.-  1.4  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.05.27 00:51:18  37.6710   36.0270        5.0      -.-  1.7  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2024.05.27 00:38:18  40.8375   28.3245       20.3      -.-  3.7  3.5   MARMARA DENIZI                                    REVIZE01   (2024.05.27 00:38:18)

2024.05.27 00:23:58  38.9568   25.6758        4.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.27 00:20:07  40.8778   42.8957        5.0      -.-  2.1  -.-   DAGCI-(ARDAHAN)                                   İlksel

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En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 27 Mayıs son depremler listesi

Tarih     Saat        Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-05-27 08:47:32       37.29028              36.81861              8.32       ML         2.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-05-27 08:26:22       38.13778              38.6825                7.17       ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-05-27 07:50:58       37.99889              37.59167              7.07       ML         1.8          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-27 07:43:45       38.94556              43.47194              7.0          ML         1.9          Van Gölü - [07.88 km] Erciş (Van)           

2024-05-27 07:14:23       38.54333              28.19111              10.43     ML         1.8          Salihli (Manisa)

2024-05-27 06:57:29       38.27417              36.36722              7.0          ML         1.9          Tufanbeyli (Adana)       

2024-05-27 06:43:40       38.08861              36.71806              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-27 06:20:18       38.93111              43.46     7.0          ML         2.1          Van Gölü - [09.37 km] Erciş (Van)           

2024-05-27 05:26:58       38.00417              31.03722              7.05       ML         1.7          Gelendost (Isparta)      

2024-05-27 05:23:25       40.7975                28.01694              5.75       ML         1.7          Marmara Denizi - [19.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-05-27 04:53:34       38.24472              37.81694              19.87     ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-05-27 04:48:38       39.93694              39.70139              7.03       ML         1.7          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-05-27 04:12:37       38.12194              36.6475                7.09       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-05-27 04:09:22       37.37028              42.52278              7.0          ML         1.8          Merkez (Şırnak)              

2024-05-27 04:02:29       40.85833              31.04778              7.0          ML         1.9          Çilimli (Düzce)  

2024-05-27 03:35:07       37.44583              37.18028              11.79     ML         1.1          Pazarcık (Kahramanmaraş)

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