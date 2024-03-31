En uzun pusula, en fazla aday: İşte yerel seçimin enleri...
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor... Türkiye’de 81 il, 922 ilçe, 397 belde ve 18.257 köyde seçim olacak. İstanbul için yerel seçimde 49 aday yarışırken Ankara'da ise 24 aday var. En uzun oy pusulası 97 santimetreyken, en kısa pusulanın ise 4 santimetre olduğu belirtildi. İşte 31 Mart yerel seçimlerinin enleri...
İstanbul'da 49 aday yarışacak
İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız toplam 49 aday yarışacak. İstanbul’da aday sayısında rekor kıran iki ilçe var. Bakırköy ve Sultanbeyli’de 25’er aday ilçe belediye başkanlığı için yarışacak.
Ankara'da 24 aday bulunuyor
Ankara’da ise büyükşehir belediye başkanlığı için toplam 24 aday yarışacak. Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’da ise 26’sı partili 2’si bağımsız toplam 28 aday yarışacak. Çankaya gibi 27 adayın yarıştığı Altındağ ve 25 adayın yarıştığı Keçiören’de aday sayısı büyükşehir belediyesindeki adayların sayısından daha fazla.
Bayburt'ta her bin kişiden biri başkanlık yarışında
En az adayın yarışacağı il ise Bayburt. Şehrin merkezi ve ilçeleri dahil toplamda 35 aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Şehir merkezinde 16’sı partili, 4’ü bağımsız toplam 20 aday yarışıyor. 2019’da toplam yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı Bayburt’ta 20 aday belediye başkanlığı için yarışacak. Bu rakamlara göre kent merkezindeki her bin kişiden biri belediye başkanı olmak için yarışacak.
En az sayıda adayın yarıştığı ilçe ise biri bağımsız toplam 4 adayın yarışacağı Gümüşhane’nin Çanakçı ilçesi olacak.
Edirne, Bartın, Bitlis ve Bingöl illerinin il ve ilçe belediyelerinde yarışan sadece birer bağımsız adayı var.
Gaziantep'te 26 parti yarışacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise 26 partinin aday çıkartmasıyla en çok partinin yarışacağı il unvanını taşıyor.
49 adayın yarıştığı İstanbul’da seçmenleri 97 santimetrelik bir pusula bekliyor.