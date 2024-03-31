En uzun pusula, en fazla aday: İşte yerel seçimin enleri...

Bayburt'ta her bin kişiden biri başkanlık yarışında

En az adayın yarışacağı il ise Bayburt. Şehrin merkezi ve ilçeleri dahil toplamda 35 aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Şehir merkezinde 16’sı partili, 4’ü bağımsız toplam 20 aday yarışıyor. 2019’da toplam yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı Bayburt’ta 20 aday belediye başkanlığı için yarışacak. Bu rakamlara göre kent merkezindeki her bin kişiden biri belediye başkanı olmak için yarışacak.

En az sayıda adayın yarıştığı ilçe ise biri bağımsız toplam 4 adayın yarışacağı Gümüşhane’nin Çanakçı ilçesi olacak.

Edirne, Bartın, Bitlis ve Bingöl illerinin il ve ilçe belediyelerinde yarışan sadece birer bağımsız adayı var.