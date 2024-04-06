Enflasyon farkı da hesaplanacak: Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?
2024'ün ilk 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Veriler, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammına ilave olarak enflasyon farkı alacaklarını da ortaya koydu. İlk 5 aylık enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 15-17 seviyesinde beklenirken, bu oran haziran ayı enflasyon verisi ile değişecek.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi Temmuz zammı için enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu hafta açıklanan ilk 3 aylık enflasyon oranı yüzde 15.06 çıkarken, bu verilerle memurlara ve emeklilerine yüzde 0.05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle fark daha da büyüyecek.
Enflasyon farkına ilişkin 2 ayrı ipucu da var. Merkez Bankası, Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini Nisan için yüzde 3.42, Mayıs için yüzde 2.82 oldu. Bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.35 olarak bekleniyor.