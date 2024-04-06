Enflasyon farkı da hesaplanacak: Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi Temmuz zammı için enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.