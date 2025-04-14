ENPARA Çöktü mü, neden girilmiyor? QNB hizmetlerinde erişim sorunu

En Para’ya erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, mobil bankacılık giriş problemlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Akşam saatlerinde başlayan teknik problem sonrasında düzeleceği saatle ilgili açıklama bekleniyordu. Öte yandan arızaların güncel olarak bildirildiği Downdetector platformuna da çok sayıda erişim sorunuyla ilgili şikayetler bildirildi.