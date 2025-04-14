ENPARA Çöktü mü, neden girilmiyor? QNB hizmetlerinde erişim sorunu
Kullanıcılar son birkaç saattir bankacılık platformu En Para’ya erişim sorunu yaşıyor. Gerek mobil uygulama gerekse internet sitesinde sorunlar yaşanırken, En Para çöktü mü? sorusu da akıllara geldi. Peki En Para neden girilmiyor, çöktü mü? QNB hizmetinde erişim sorunu!
QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren En Para’da erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye’de binlerce kişinin kullandığı popüler servise hem mobil hem de internet sitesinde girilemiyor.
Enpara mobil uygulamasındaki arızayla birlikte kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yapamadığını bildirdi. Pek çok QNB Finansbank mobil bankacılık uygulamasını kullananlar Enpara çöktü mü sorusunu soruyor.
En Para’ya erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, mobil bankacılık giriş problemlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Akşam saatlerinde başlayan teknik problem sonrasında düzeleceği saatle ilgili açıklama bekleniyordu. Öte yandan arızaların güncel olarak bildirildiği Downdetector platformuna da çok sayıda erişim sorunuyla ilgili şikayetler bildirildi.