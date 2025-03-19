Ercan Saatçi kimdir, neden gözaltına alındı? Ercan Saatçi hakkındaki suçlama ne?

Bu sabah erken saatlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ünlü sanatçı Ercan Saatçi’nin neden gözaltına alındığı ise merak konusu. Türk sanat ve müziğinde başarılarıyla bilinen Saatçi’nin durumu merak ediliyor. İşte son gelişmeler…