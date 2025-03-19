Ercan Saatçi kimdir, neden gözaltına alındı? Ercan Saatçi hakkındaki suçlama ne?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Murat Ongun ve Ercan Saatçi de bunlardan biri. Peki Ercan Saatçi neden gözaltına alındı, Ercan Saatçi kimdir ve hakkındaki suçlama ne?
Dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün erken saatlerde evinden yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alındı. Bu sabah sosyal medya hesabından gözaltına alındığına ilişkin video paylaşan İmamoğlu, “terör” suçlaması nedeniyle yargılanacak. Ancak gözaltına alınan tek kişi sadece İmamoğlu değil. Ercan Saatçi de listede…
Bu sabah erken saatlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ünlü sanatçı Ercan Saatçi’nin neden gözaltına alındığı ise merak konusu. Türk sanat ve müziğinde başarılarıyla bilinen Saatçi’nin durumu merak ediliyor. İşte son gelişmeler…