Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...'
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi. Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde geliştiğini söyledi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 km olarak ölçüldü.
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Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
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Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı yeniden gündeme getirdi.
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Depremin ardından ilk açıklama, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.
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