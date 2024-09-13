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  4. Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...'

Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...'

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi. Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde geliştiğini söyledi.

Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...' - Sayfa 1

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 km olarak ölçüldü.

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Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...' - Sayfa 2

Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

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Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...' - Sayfa 3

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı yeniden gündeme getirdi.

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Erzincan sallandı, Prof. Dr. Osman Bektaş yaptı o faya dikkat çekti: 'Tetiklenen o fay...' - Sayfa 4

Depremin ardından ilk açıklama, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.

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