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  4. Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi?

Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi?

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı" ifadelerini kullandı.

Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi? - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi? - Sayfa 2

Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi? - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi? - Sayfa 4

Prof. Dr. Görür, "6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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