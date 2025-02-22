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  4. Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor

Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor

Erzurum'da 21 Şubat Cuma günü meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" dedi.

Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor - Sayfa 2

Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından halk panikle sokağa döküldü.

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Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor - Sayfa 3

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

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Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor - Sayfa 4

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARDI: DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum için dikkat çeken bir uyarı geldi.

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