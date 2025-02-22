Erzurum sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Doğu Anadolu sıkışıyor
Erzurum'da 21 Şubat Cuma günü meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından halk panikle sokağa döküldü.
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