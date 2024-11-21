Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi?

Öte yandan Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk unvanını kazandı ve 1996'da da yedi kıtanın en yüksek zirvelerine tırmanarak "Yedi Zirveler" projesini tamamlayan dünyadaki 45. sporcu oldu. Bu başarıyı elde eden en genç kişi olarak dikkat çekti.