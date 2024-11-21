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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi?

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkan eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderildi. Peki Nasuh Mahruki kimdir, tutuklandı mı? Nasuh Mahruki ne söyledi?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi? - Sayfa 1

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi? - Sayfa 2

Nasuh Mahruki sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımlarla eleştirilirken, söz konusu paylaşımlar sonrası yetkililer harekete geçti. Yapılan incelemelerde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu işlediği iddia edilen Mahruki, tutuklanma talebiyle gözaltına alındı. Peki Nasuh Mahruki ne dedi, neden tutuklandı? Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki kimdir?

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi? - Sayfa 3

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?


Eski Akut Başkanı, Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 


1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda dağcılıkla ilgilenmeye başladı ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılığın yanı sıra mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken gibi birçok farklı sporla ilgilendi. 1992-1994 yılları arasında, Sovyetler Birliği sınırları içinde bulunan 7000 metrenin üzerindeki beş zirveye tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını aldı.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kimdir, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki ne dedi? - Sayfa 4

Öte yandan Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk unvanını kazandı ve 1996'da da yedi kıtanın en yüksek zirvelerine tırmanarak "Yedi Zirveler" projesini tamamlayan dünyadaki 45. sporcu oldu. Bu başarıyı elde eden en genç kişi olarak dikkat çekti. 

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