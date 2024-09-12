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Eskişehir'de 3. vaka: Tarlada 5 metre çapında obruk oluştu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan bir ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Bunun il genelinde bilinen üçüncü obruk olduğu açıklandı.

Eskişehir'de 3. vaka: Tarlada 5 metre çapında obruk oluştu - Sayfa 1

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

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Eskişehir'de 3. vaka: Tarlada 5 metre çapında obruk oluştu - Sayfa 2

İlçeye bağlı kırsal Sadıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti.

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Eskişehir'de 3. vaka: Tarlada 5 metre çapında obruk oluştu - Sayfa 3

Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.

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Eskişehir'de 3. vaka: Tarlada 5 metre çapında obruk oluştu - Sayfa 4

Ceylan, gazetecilere, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.

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