Esra Yıldız Kahraman’ın yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Esra Yıldız Kahraman kimdir?

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu.