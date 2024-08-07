Esra Yıldız Kahraman’ın yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Esra Yıldız Kahraman kimdir?
Paris Olimpiyatlarında Esra Yıldız Kahraman, 57 kg çeyrek finalinde rakibi Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Peki, Esra Yıldız Kahraman’ın yarı final maçı ne zaman? Boksör Esra Yıldız Kahraman kimdir? İşte detaylar…
Esra Yıldız Kahraman’ın yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Esra Yıldız Kahraman, 57 kg çeyrek finalinde rakibi Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli boksör, 7 Ağustos perşembe günü TSİ 22:30’da TRT Spor ekranlarında yarı finalde Tayvan’lı Lin Yu Ting ile karşı karşıya gelecek.
Esra Yıldız Kahraman kimdir?
4 Temmuz 1997 doğumlu Esra Yıldız Kahraman, Türk boksördür. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerine devam etmektedir.
Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu.
Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.