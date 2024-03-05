Ev alacaklar dikkat! BDDK kredi kısıtlamasına muafiyet getirdi Geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara kredi sınırlamasında bazı muafiyetler getirildi. Peki kredi sınırından kimler muaf tutulacak? Şu anda konut kredisinde faiz oranları ne durumda, 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişi ne kadar aylık taksit ödüyor? İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. Buna göre kentsel dönüşüm kapsamında riskli konutu olanlar için istisna getirildi. Peki kredi sınırı muafiyetinde şartlar neler? 1 | 12

Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesiyle birlikte kredi faizlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yaşanmıştı. Şu anda konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu? 2 | 12

Milliyet'e konuşan gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kentsel dönüşüm sürecindeki riskli konut sahiplerine kredi kolaylığı getiren bir adım attı diyebiliriz. Bu çerçevede daha önce konut kredilerine getirilen bazı sınırlamalar kentsel dönüşüm kapsamına giren yapılar için kaldırılmış oldu. 3 | 12