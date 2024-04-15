Ev almak hayal oldu: Kiracı sayısında büyük artış

“Büyükşehirde kredili ev sahibi olmanın bedeli aylık ortalama 91 bin TL”

Av. Mahir Orak, “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği’nin (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri, hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 101'ine denk geliyor. Bugün itibariyle konut kredilerinde en düşük faiz oranını ise yüzde 2,94 seviyesinde. Bu oranla çekilen 10 yıl ödemeli 3 milyon TL'lik kredinin aylık taksiti 91 bin TL'ye ulaştı. Geri ödenecek olan toplam tutar ise 10 milyon 945 bin TL oldu...