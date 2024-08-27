Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine önemli uyarılar

Altınay, “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofislerinden yapacakları kiralamalarda; kira kontratları, kiralayan kişi, kiraya veren ev sahibi, kefili ile birlikte kontrat düzenlenir. Tahliye taahhütnamesi alınır. Onun haricinde de ilk ayı peşin ödemek kaydıyla 11 aylık da senet düzenlenir. Öğrencilerimiz buna uysunlar. Vatandaşlarımızdan bazı ev sahipleri, memur kefil, esnaf kefil veya tanıdık birilerinin olmasını özellikle şart koşuyorlar. Kendilerine uygun kimler varsa, eşitlik ilkesine uygun olarak bir kefille sözleşmelerini yapabilirler.” dedi.