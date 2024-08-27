Ev kiralayacak üniversite öğrencilerine önemli uyarılar
Uzmanlar, üniversite öğrencilerinin ev kiralarken dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Öğrencilerin emlakçılarla görüşmenin ardından mağdur olmamaları için sözleşme yapmaları, sözleşme imzalanırken emlakçının noterden Kira Yetkisi Sözleşmesi olması gerektiği, emlakçının bu sözleşmesi yok ise ev sahibi ile sözleşme yapmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulunuldu.
Okullarına yeni başlayacak üniversite öğrencileri, okul kayıt işlemlerini tamamlamasın ardından barınma için yer telaşına düştü.
Bazı öğrenciler devlet ve özel yurtlarda kalmayı bazı öğrenciler ise evlerde kalmayı tercih ediyor.
Uzmanlar, öğrencilerin beğendikleri evler için emlakçılarla görüşmenin ardından mağdur olmamak için sözleşme yapmalarını, sözleşme imzalanırken emlakçının noterden Kira Yetkisi Sözleşmesi olması gerektiğini, eğer emlakçının bu sözleşmesi yok ise ev sahibi ile sözleşme yapmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kiralama yapacak öğrencilerin prosedür neyse ona uymaları gerektiğini belirtti.
Altınay, “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofislerinden yapacakları kiralamalarda; kira kontratları, kiralayan kişi, kiraya veren ev sahibi, kefili ile birlikte kontrat düzenlenir. Tahliye taahhütnamesi alınır. Onun haricinde de ilk ayı peşin ödemek kaydıyla 11 aylık da senet düzenlenir. Öğrencilerimiz buna uysunlar. Vatandaşlarımızdan bazı ev sahipleri, memur kefil, esnaf kefil veya tanıdık birilerinin olmasını özellikle şart koşuyorlar. Kendilerine uygun kimler varsa, eşitlik ilkesine uygun olarak bir kefille sözleşmelerini yapabilirler.” dedi.