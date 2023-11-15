Ev sahibi ile kiracı yine karşı karşıya: Kira artışı depozitoyu etkiler mi? Ev sahibiyle kiracı bu kez kira bedelinden değil depozito anlaşmazlığı nedeniyle icralık oldu. Kiracıyla zam için anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, icra takibi başlattı.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. Sorun henüz tam anlamıyla çözülememişken Edirne'de kira bedelinde anlaşan ancak depozitoda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ile kiracı icralık oldu. 1 | 6

Verilen bilgiye göre, Edirne'de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.'ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi. Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı. 2 | 6

Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı. 3 | 6