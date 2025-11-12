  1. Ekonomim
  4. Evde bakım maaşı yattı mı? Kasım 2025 ödeme tarihleri ve e‑Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı kasım ayı ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli veya yaşlı yakınına bakan vatandaşlara her ay evde bakım maaşı yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde yattı, ne zaman hesaplara geçer?”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç hastanın yanı sıra; engelli  yaşlılar için evde bakım maaşı ödüyor.

Bu maaş her ay yatarken, vatandaşlar kasım ayı evde bakım maaşının yatıp yatmadığını ve ne zaman yatacağını merak ediyor.

Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’i ve takip eden günlerde toplu şekilde hesaplara aktarılıyor. Bu bilgiler ışığında 2025 ödemeleri 15 Kasım’dan itibaren, illere göre kademeli olarak yatırılıyor.

