Evde, işte, sokakta herkes etkilenecek! Saat verildi: Pendik, Esenyurt, Şişli, Kadıköy, Beykoz...
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir duyuru, BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan geldi. İstanbul genelinde 29 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, cuma günü elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 22 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 7 ilçede, 9 Mayıs Cuma günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.
Planlı yatırım, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin hangi saatlerde ve hangi mahallelerde olacağı da detaylı şekilde açıklandı.
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 9 Mayıs tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…