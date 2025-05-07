Evde, işte, sokakta herkes etkilenecek! Saat verildi: Pendik, Esenyurt, Şişli, Kadıköy, Beykoz...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 22 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 7 ilçede, 9 Mayıs Cuma günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Planlı yatırım, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin hangi saatlerde ve hangi mahallelerde olacağı da detaylı şekilde açıklandı.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 9 Mayıs tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…