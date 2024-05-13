Evine gelen herkes 'bir dal çiçek istedi', o serasını kurup kendi işinin patronu oldu
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rukiye Çeri, evde hobi olarak baktığı ve evine gelen misafirler tarafından çok beğenilen çiçekleri herkes isteyince eşinin desteği ile kendi işinin patronu oldu.
Rukiye Çeri, Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin balkonunda hobi olarak 4 yıl önce çiçek yetiştirmeye başladı.
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Evine misafir olarak gelenle ve akrabaları çiçekleri beğenip birer dal istemeye başladı.
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Çeri, bu taleplere yetişemeyince çiçek serası kurma fikri doğdu.
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Bunun üzerine Çeri'nin eşi Ömer Çeri'nin desteğiyle kendi serasını kurdu.
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