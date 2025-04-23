Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor

Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçiyor mu?