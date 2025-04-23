Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor
İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) 2025 yılı yenilenmiş diri fay haritasını inceliyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'de tam 485 diri fay yer alırken, bazı fay hatları şehirler ve ilçelerin altından geçiyor. Tam 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor. Peki, oturduğunuz evin altından fay hattı geçiyor mu?
Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçiyor mu?
DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim olarak biliniyor. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılıyor.
EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresine tıkladıktan ve e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na erişiyor.
MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor. MTA'nın 7190'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü olan ilk Türkiye Diri Fay Haritası'nı 1992'de yayımladı.
Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.