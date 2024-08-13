Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın
Çok sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da sıcaklıkların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Hava tahminlerine göre eylül-ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması ve yer yer yaz aylarını andıran sıcaklıkların bunaltması ön görülüyor.
Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor.
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Meteorolojik tahminlere göre eylül ve ekim aylarında sıcaklaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor.
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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıkların ortalamanın 1 ila 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini açıkladı.
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11 yılda bir güneşten gelen ışın miktarının en üst seviyede olduğuna işaret eden Çalışkan, bu yılın o yıllardan biri olduğunun altını çizdi.
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