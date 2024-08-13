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  4. Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın

Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın

Çok sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da sıcaklıkların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Hava tahminlerine göre eylül-ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması ve yer yer yaz aylarını andıran sıcaklıkların bunaltması ön görülüyor.

Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın - Sayfa 1

Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor.

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Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın - Sayfa 2

Meteorolojik tahminlere göre eylül ve ekim aylarında sıcaklaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor.

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Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın - Sayfa 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıkların ortalamanın 1 ila 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini açıkladı.

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Eylül ve ekim ayına dikkat! Sonbahar gelince sıcak kâbusu bitecek sanmayın - Sayfa 4

11 yılda bir güneşten gelen ışın miktarının en üst seviyede olduğuna işaret eden Çalışkan, bu yılın o yıllardan biri olduğunun altını çizdi.

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