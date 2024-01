F-16 mı F-35 mi? Hangi savaş uçağı daha etkili?

Tartışmaların ve karşılaştırmaların kaynağı da zaten burada başlıyor. F-35 yapı itibariyle hava-hava görevlerinden ziyade hava-kara görevleri için imal edilmiş bir uçaktır. Bundan dolayı özellikle manevra kabiliyeti konusunda fazla başarılı olduğu söylenemez. Öyle ki F-16 uçağına karşı böyle bir test yapıldığında F-16’nın dogfight (it dalaşı) konusunda F-35’e üstünlük kurduğu gözlemlenmiştir.

F-16 oldukça gelişmiş bir bilgisayara sahip bir uçaktır. F-35 ise uçan bir bilgisayardır. Yani F-35 aslında zannedildiği gibi it dalaşı yapmak için geliştirilmemiştir. Düşük görünürlüğü ve uzun menzilli radarı sayesinde F-35’in yeteneği düşmanını görünmeden uzak mesafeden vurmaktır. Bu sayede it dalaşına gerek kalmadan F-35 düşmanını indirmektedir. F-35’in F-16’yı radarda tespit etme mesafesi: 150-185+ km aralığında, F-16’nın F-35’i radarda tespit mesafesini ise 10-20+ km aralığında olduğu tespit edilmiştir. Sayılardan da anlaşıldığı üzere normal bir muharebe sahasında yani gerçek bir savaş ortamında F-16 bırakın F-35 ile it dalaşına girmeyi, kilit ve takiben füze ikazı almadan önce F-35’i radarında bile göremez diyebiliriz.