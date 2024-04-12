F-16'ların modernizasyonunda detaylar belli oldu!
Türkiye ve ABD, Türkiye'ye ait 79 adet F-16 savaş uçağının Blok 70 seviyesine modernizasyonu için detayları belirledi. İşte ayrıntılar...
ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için gerekli kitlerin satışına onay vermesinin ardından, iki ülke yetkilileri modernizasyonun nasıl yapılacağı konusunda görüşmelerini tamamladı.
Buna göre, F-16 Blok 40 ve 50'ler, Milli Savunma Bakanlığı'nın Eskişehir 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde modernize edilecek.
F-16 Blok 50+ uçakları ise TUSAŞ tesislerinde modernize edilecek. 30 adet F-16 Blok 50+ uçağının TUSAŞ'ta modernize edilmesi, kalan 49 adet F-16'nın ise Eskişehir'e gönderilmesi planlanıyor.
ABD Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) Ocak 2024'te Kongre'ye Türkiye'nin F-16 modernizasyon talebini içeren bir liste sunmuştu.