Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu
İhtiyaç kredisi ve nakit avans faiz oranları yükseldikçe, bankalar arasındaki rekabet de kızışıyor. Buna rağmen, faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, 8 banka yeni faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.
Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası faizsiz kredi veren bankalar sorgulanmaya başladı. 8 banka yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı.
Faizsiz kredi fırsatları vatandaşın ilk tercihi olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından yeni ayar yapıldı. Yenilenen miktarlar 30.000 TL'ye kadar yükseldi.
İşte 8 Bankanın faizsiz kredi kampanyaları şöyle;
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.