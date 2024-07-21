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  4. Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu

Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu

İhtiyaç kredisi ve nakit avans faiz oranları yükseldikçe, bankalar arasındaki rekabet de kızışıyor. Buna rağmen, faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, 8 banka yeni faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.

Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu - Sayfa 1

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası faizsiz kredi veren bankalar sorgulanmaya başladı. 8 banka yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı.

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Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu - Sayfa 2

Faizsiz kredi fırsatları vatandaşın ilk tercihi olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından yeni ayar yapıldı. Yenilenen miktarlar 30.000 TL'ye kadar yükseldi.

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Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu - Sayfa 3

İşte 8 Bankanın faizsiz kredi kampanyaları şöyle;

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Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Bankalar art arda duyurdu - Sayfa 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.

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