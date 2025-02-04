Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...
Ege Denizi’nde yaşanan art arda depremler, Türkiye'nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi. AFAD ve MTA tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe diri fay hatları üzerinde yer alıyor. Peki, hangi iller deprem riski taşıyor? İşte detaylar...
Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isimdir. Yeryüzündeki farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır ve bu fayların deprem üretme potansiyeli, hem tarihsel kayıtlarla hem de jeolojik araştırmalarla belirlenebilir.
- Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edilmiştir.
- Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.
- Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için AFAD ve MTA’nın online sistemlerini kullanabilirsiniz.
DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN ŞEHİRLER
AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlardır:
- Aksaray
- Aydın
- Balıkesir
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Bingöl
- Denizli
- Eskişehir
- Erzincan
- Erzurum