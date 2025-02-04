Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...

Diri fay ya da aktif fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş ve gelecekte de üretebilecek faylara verilen isimdir. Yeryüzündeki farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılır ve bu fayların deprem üretme potansiyeli, hem tarihsel kayıtlarla hem de jeolojik araştırmalarla belirlenebilir.