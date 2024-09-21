Fenerbahçe Galatasaray derbi maçına özel yazılım! Kaçak, şifresiz yayınlar önlenecek...

Özellikle derbi günleri Twitter'dan yapılan canlı yayınların izlenme oranları 1 milyonlu rakamları bile geçiyor. BeIN Sports bu durumu X platformuna şikayet etse de yayınlar çok geç sonlandırılıyor. Böyle olsa bile bir başka sayfadan yeni bir yayın daha açılıyor.