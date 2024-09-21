Fenerbahçe Galatasaray derbi maçına özel yazılım! Kaçak, şifresiz yayınlar önlenecek...
Fenerbahçe Galatasaray derbisine sayılı saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu ile BeIN Sports arasında özel bir yazılımın bugün ilk kez uygulanacağı öne sürüldü. Bu yazılımla birlikte Galatasaray Fenerbahçe maçı Twitter, Selçuk Sports, IPTV ve diğer tüm kaçak yollardan maçı izlemek isteyenler için yasaklanacak. İşte haberin detayları
Türk futbolunun en büyük problemlerinden biri olarak gösterilen kaçak yayınların önüne bir türlü geçilemiyor. Sürekli link değiştiriliyor, kapanan Twitter hesapları yeniden açılıyor. Ve gün sonunda yine binlerce kişiye ulaşıyor.
Çoğu kişi yayıncı kuruluşa aylık para ödeyerek hizmet almak yerine kaçak yollardan suç işleyerek korsan yayınları takip ediyor. BeIN Sports bu konu hakkında tüm benliğini ortaya koysa da sorunun üstesinden gelmiş gibi gözükmüyor.
Özellikle derbi günleri Twitter'dan yapılan canlı yayınların izlenme oranları 1 milyonlu rakamları bile geçiyor. BeIN Sports bu durumu X platformuna şikayet etse de yayınlar çok geç sonlandırılıyor. Böyle olsa bile bir başka sayfadan yeni bir yayın daha açılıyor.
İşte bugün Türkiye Futbol Federasyonu ve BeIN Sports iş birliğinde yeni bir yazılımın deneceği iddia ediliyor. Bu yazılım ile birlikte Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz, IPTV veya Selçuk Sports gibi kaçak yollardan izlemek isteyenler engellenecek.