Fenerbahçe transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kieran Trippier kimdir?

2014'te Barnsley ile Premier League'e yükselmeyi garantiledi ve takım ile Championship'te ikinci oldu. Bir yıl sonra, 3,5 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci olan kadronun bir parçası olduğu Kuzey Londra'daki dört yılın ardından Trippier, İspanyol ekibi Atlético Madrid'e katıldı ve burada takımın 2020-21 La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.