Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Sander Berge kimdir? Sander Berge hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Sander Berge, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sander Berge kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Sander Berge kimdir? Sander Berge hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Sander Berge, 14 Şubat 1998 yılında Norveç’te dünyaya geldi. Norveçli orta saha, kariyerini İngiltere Championship ekiplerinden Burnley formasıyla sürdürüyor. Sander Berge 1,95 cm boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.
Takımıyla birlikte 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 37 karşılaşmada süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Berge, Norveç formasıyla ilk maçına 2 Mayıs 2013'te Kanada U15'e karşı 15 yaş altı takımında oynayarak çıktı. O zamandan beri Norveç'i A Milli Takım'a kadar her seviyede temsil etti.
A Milli Takım formasıyla ilk maçına 23 Mart 2017'de, 19 yaşındayken, Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan Avrupa elemelerinin 76. dakikasında yedek olarak oyuna girerek çıktı.
Berge, 5 Eylül 2019'da UEFA Euro 2020 eleme turlarında Malta'ya karşı oynanan maçın 34. dakikasında ilk büyük uluslararası golünü attı.
Hangi takımlarda oynadı?
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