Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Sander Berge kimdir? Sander Berge hangi takımlarda oynadı?

Berge, Norveç formasıyla ilk maçına 2 Mayıs 2013'te Kanada U15'e karşı 15 yaş altı takımında oynayarak çıktı. O zamandan beri Norveç'i A Milli Takım'a kadar her seviyede temsil etti.

A Milli Takım formasıyla ilk maçına 23 Mart 2017'de, 19 yaşındayken, Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan Avrupa elemelerinin 76. dakikasında yedek olarak oyuna girerek çıktı.