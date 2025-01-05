Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı!
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Tayfur'un, Marmaris, İstanbul ve Adana'da yatırımları bulunduğu açıklandı.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Tayfur, dün gerçekleşen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tayfur'un geride bıraktığı serveti de merak konusu oldu. Ferdi Tayfur'un yatırımlarının büyük bir kısmının değerli mülklerden oluştuğu öne sürüldü.
1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un ilçeyi çok beğendiği ve yatırım yapmaya karar verdiği belirtildi.