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  4. Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı!

Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı!

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Tayfur'un, Marmaris, İstanbul ve Adana'da yatırımları bulunduğu açıklandı.

Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı! - Sayfa 1

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Tayfur, dün gerçekleşen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı! - Sayfa 2

Tayfur'un geride bıraktığı serveti de merak konusu oldu. Ferdi Tayfur'un yatırımlarının büyük bir kısmının değerli mülklerden oluştuğu öne sürüldü. 

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Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı! - Sayfa 3

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un ilçeyi çok beğendiği ve yatırım yapmaya karar verdiği belirtildi.

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Ferdi Tayfur geride dudak uçuklatan servet bıraktı! - Sayfa 4

MARMARİS'E YATIRIM YAPTI

 Marmaris Manşet gazetesinden Mikail Zeybek'in haberine göre Tayfur önce Marmaris İçmeler'de havuzlu bir villa aldı.

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