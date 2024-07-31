Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta?
Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. Peki, Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İşte detaylar…
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman?
Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti’ne karşı yarın (1 Ağustos) oynayacak.
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele saat 10.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Olimpiyat kadrosundaki isimler
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Liberolar
Gizem Örge
+1
Beyza Arıcı