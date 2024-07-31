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  4. Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta?

Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. Peki, Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta? - Sayfa 1

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti’ne karşı yarın (1 Ağustos) oynayacak.

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Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta? - Sayfa 2

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele saat 10.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta? - Sayfa 3

Olimpiyat kadrosundaki isimler

Pasörler

Cansu Özbay
Elif Şahin

Pasör Çaprazları

Melissa Vargas

Smaçörler

Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin

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Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ikinci maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye-Dominik C. maçı kaçta? - Sayfa 4

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Liberolar

Gizem Örge

+1

Beyza Arıcı

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