Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı
Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca tavuk kanat da bulmak zorlaştı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulunamadı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam gelirken yaz aylarında da tavuk kanat tedarikinde sıkıntılar olacağı bildirildi.
İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.
Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları vatandaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu.
"YAZIN TAVUK KANAT BULUNAMAYACAK"
Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.
Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak." uyarısında bulundu.