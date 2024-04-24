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  4. Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı

Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca tavuk kanat da bulmak zorlaştı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulunamadı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam gelirken yaz aylarında da tavuk kanat tedarikinde sıkıntılar olacağı bildirildi.

Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı - Sayfa 1

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.

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Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı - Sayfa 2

Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları vatandaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu.

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Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı - Sayfa 3

"YAZIN TAVUK KANAT BULUNAMAYACAK"

Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı.

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Fiyatlar yüzde 200 arttı: İstanbul "kanatsız" kaldı - Sayfa 4

Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak." uyarısında bulundu.

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