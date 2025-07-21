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  4. Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...

Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek. İşte 21 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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