Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek. İşte 21 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu